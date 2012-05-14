Одеса подарує Львову дерево акації

Львів. 14 травня. УНІАН. 18 та 19 травня у Львові будуть проходити Дні Одеси. Одеса планує подарувати Львову саджанець акації – дерева, що є символом Одеси. Акацію висадять у львівському парку імені І.Франка мери обох міст – мер Львова та мер Одеси. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі промоції міста Львова, у програмі Днів Одеси у Львові чимало цікавих заходів: відкриття Днів Одеси за участю міських голів, муніципального оркестру та стилізованої «живої» скульптури Дюка де Рішелье; дружній футбольний матч між депутатами і посадовцями мерій Львова та Одеси; зустрічі з туроператорами; виставки картин одеських художників; розіграш квитків у театри та музеї Одеси; виступи муніципального оркестру, джаз-концерт, кінопоказ просто неба одеського кінофільму „Зелений фургон” та ін.

«Місто Одеса планує подарувати Львову саджанець акації – дерева, що є символом Одеси. У день відкриття Днів Одеси у Львові акацію висадять у парку імені І.Франка. Планується, що участь у висаджуванні подарунку візьмуть мери обох міст – мер Львова та мер Одеси», - зазначила УНІАН керівник відділу промоції міста Галина Малець.