ВР внесла зміни до Сімейного кодексу
17:36, 17 травня 2012Львів
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Щодо права власності на житло та земельну ділянку
Київ. 17 травня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в новій редакції закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка» (№8639), врахувавши всі пропозиції Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом передбачено, що житло та земельна ділянка, отримані одним із подружжя внаслідок приватизації, є його особистою приватною власністю.
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