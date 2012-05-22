На Львівщині від укусів змій постраждали дитина і чоловік

Львів. 22 травня. УНІАН. У Львівській області дитина і чоловік постраждали від укусів змій.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Львівській області, 21 травня о 23.50 надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» госпіталізовано чоловіка 1956 року народження та дівчинку 2008 року народження.

Постраждалих було доставлено в лікарню з двох різних сіл Сколівського району.