Львівські міліціонери отримали новий одяг до Євро-2012

Львів. 22 травня. УНІАН. Львівські міліціонери отримали новий форменний одяг до Євро-2012, - повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, нову форму до Євро-2012 МВС України буде розподіляти централізовано – для працівників міліції кожної з областей України. Зокрема, для Львівщини передбачено видачу 651 одиниці костюмів для патрульної служби, 3 200 – костюмів повсякденних, 1 600 – сорочок, а також напівчеревиків, ременів, берців для спецпідрозділів і кашкети.

Окрім того, нову форму отримають співробітники Державної автомобільної інспекції Львівської області. Серед найменування нового одягу для ДАІ - 385 сорочок, 428 напівчеревиків, а також кепі і дощовики.



