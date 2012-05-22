У Львові літургії проводитимуть іноземними мовами
18:54, 22 травня 2012Львів
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Під час Євро-2012
Львів. 22 травня. УНІАН. У храмах Львова під час Євро-2012 відбуватимуться святі літургії англійською, німецькою і португальською мовами. Це храми Петра і Павла, Преображення Господнього та пресвятої Євхаристії. Тут священики також прийматимуть сповідь рідною мовою для гостя міста, повідомляє Львівський міський медіа-центр Євро-2012.
Кожна літургія триватиме близько години і її відправлятиме священик, який свого часу мав духовну місію у відповідних країнах.
Польською ж мовою богослужіння відбуваються щоденно в костелах - Латинському кафедральному і св. Антонія.
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