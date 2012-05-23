У Львові – Кубок Анрі Делоне

Львів. 23 травня. УНІАН. Сьогодні до Львова приїхав Кубок Анрі Делоне - європейський трофей, який 1 липня у Києві вручать новим чемпіонам Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з цієї нагоди у Львові сьогодні о 13.00 на центральній площі міста – площі Ринок, відбудеться урочистий парад, в якому візьмуть участь мистецькі та спортивні колективи. Окрім цього, відбудеться погашення поштової марки із зображенням Кубка Анрі Делоне.

Офіційне представлення Кубка та погашення спеціальної поштової марки і зображенням Кубка відбудеться в кабінеті міського голови Львова о 12.30.

Як зазначається у повідомленні, о 13.00 Кубок у супроводі урочистого параду прямуватиме до місця свого перебування протягом трьох днів у Львові – на площу перед Львівським театром опери та балету ім. Соломії Крушельницької, де буде доступний для огляду та фотографування.

«Приїзд Кубка - це дуже важлива подія для всіх приймаючих міст, адже Кубок - це ще одна можливість для мешканців долучитися до великого свята. Львів є одним із останніх міст, де буде Кубок Анрі Делоне. Цей Кубок отримає команда-переможець УЄФА Євро-2012, тому це можливість сфотографуватися з кубком, який будуть вже трішки більше, ніж за місяць, тримати в руках чемпіони Європи з футболу», - зазначив у коментарі УНІАН провідний менеджер організації подій «ЛКП Агенція з підготовки міста Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012» Маркіян Микитка.

Свою назву трофей отримав на честь першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, що запропонував ідею проведення першості з футболу серед європейських збірних.

