Львів святкуватиме 18-ту річницю Товариства анонімних алкоголіків

Львів. 23 травня. УНІАН. 26 – 27 травня у Львові пройдуть урочисті заходи з нагоди 18-ї річниці створення Товариства анонімних алкоголіків Львова, - повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Як зазначається у повідомленні, „26 - 27 травня, товариство анонімних алкоголіків Львова запрошує усіх друзів та симпатиків на 18-у річницю. Форум анонімних алкоголіків проходитиме в приміщенні львівського училища автотранспорту та будівництва (вул. Пулюя, 28) під гаслом: «Нині я не п’ю».

У програмі Форуму відкриті зібрання, концерт, фуршет, дискотека, круглий стіл, екскурсії денним та вечірнім Львовом.

ДОВІДКА. Анонімні алкоголіки — це товариство, що об'єднує людей, які діляться між собою досвідом, силами й надіями, щоб вирішити спільні проблеми й допомогти один одному позбутись алкоголізму. Єдиною передумовою членства є бажання не пити. Немає вступних чи членських внесків. Товариство утримується на добровільні пожертвування членів. АА не пов'язане з жодними сектами, релігіями, установами чи організаціями, політикою не займається. Воно не вступає в жодні конфлікти, не засуджує й не схвалює будь-яких політичних справ. Головне завдання — дотримання тверезого способу життя й допомога іншим алкоголікам досягти тверезості.