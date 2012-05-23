На Львівщині 122 мільйонери - ДПС

Львів. 23 травня. УНІАН. У Львівській області 122 особи задекларували одержані доходи у розмірі більше 1 млн грн., що майже вдвічі більше ніж торік (65 осіб). Всього громадянами-мільйонерами задекларовано 382,9 млн. грн. (у 2011 році – 253,5 млн грн).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, найбільша кількість поданих декларацій та задекларованих доходів громадянами мільйонерами – це доходи, одержані у вигляді заробітної плати – 36 декларацій (у 2011 році – 9 декларацій); 30 громадян-мільйонерів задекларували доходи від продажу майна (у 2011 році – 23 декларації); 19 – від одержаної спадщини (7 декларацій), подарунків; 15 громадян-мільйонерів задекларували інвестиційний прибуток (у 2011 році – 10 декларацій) та 12 – іноземні доходи (у 2011 році – 8 декларацій).

Зокрема, у місті Львові у 2012 році задекларували доходи розміром більше 1 млн грн - 84 громадянина (у 2011 році – 39). Також, збільшилась кількість громадян-мільйонерів у Пустомитівському районі – у 2012 році доходи більше 1 млн. грн. тут задекларували 16 осіб, тоді як у 2011 році – лише 6 осіб.