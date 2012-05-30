Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові пасажир потягу «Hyundai» виграв два квитки на фінал Євро-2012. Квитки у Львів передав віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков. Відтак, щаслився просить зголоситися та забрати квитки міський голова Львова Андрій Садовий, - повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”.

«Мені передали 2 квитки на фінал Євро-2012. Квитки передав віце-прем’єр-міністр. Я би мав їх вручити особі, яка купила квиток на швидкісний поїзд «Львів-Київ», який має відправлятись 8 червня зі Львова о 07.00 ранку, 4 вагон, місце №3. Думаю, що переможця знайдемо і він їх отримає. Ця людина купила десятитисячний квиток. В рамках промоції Укрзалізниця проводить таку акцію. Прошу переможця зголошуватись, зокрема, з 1 червня за телефоном телефон 297-55-55», - зазначив міський голова Львова А.Садовий.

26 травня о 18.32 в міській залізничній касі міста Львова (у віконці №6) продали 10000 квиток на швидкісний потяг «Hyundai». Власник квитка отримає два квитки на фінал Євро-2012, який відбудеться у Києві.