Депутати Львівської міськради проведуть сесію під ВРУ

Львів. 30 травня. УНІАН. 5 червня депутати Львівської міської ради планують провести виїзну позачергову сесію під Верховною Радою України, протестуючи проти ухвалення законопроекту про засади мовної політики.

Про це повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.

„Львівська міська рада не дочекалася від міського голови Львова Андрія Садового ініціативи щодо недопущення ухвалення законопроекту Колесніченка, тому з ініціативи фракції ВО „Свобода” у міській раді проводиться збір підписів щодо скликання і проведення біля стін парламенту позачергової сесії Львівської міськради, під час якої ми маємо намір озвучити ставлення львів’ян до законопроекту „Про засади мовної політики в Україні” і висловити протест проти узурпації української мови в Україні”, - заявив Р.Кошулинський.

На його переконання, необхідна кількість голосів для скликання позачергової сесії буде обов’язково зібрана, і вже 4 червня до Києва виїдуть львівські депутати.