На „швидкій” чергуватимуть викладачі медуніверситету

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові під час проведення Євро-2012 у відділі з приймання викликів станції швидкої медичної допомоги щодоби чергуватимуть викладачі Львівського медичного університету, які володіють іноземними мовами.

Про це повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів-2012”.

Зокрема, з 6 червня до 2 липня у цьому відділі почергово працюватимуть 29 викладачів Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, які володіють іноземними мовами. Їхнє завдання – полегшити мовний контакт при прийомі виклику та підсилити роботу фахових диспетчерів, зазначається у повідомленні.

„Процес спілкування з іноземним пацієнтом виглядатиме так: якщо при надходженні виклику диспетчер чує англійську мову, вона підключає до розмови викладача медичного університету, який володіє англійською мовою. Під час розмови фіксується питання, уточнюється адреса, де знаходиться пацієнт, контактний телефон, з’ясовується, що турбує потерпілого. Вся ця інформація записується і передається диспетчеру, який визначає, яка бригада повинна виїхати і де шукати пацієнта. На все це потрібно 3-4 хвилини”, - розповів УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.