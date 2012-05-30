У Львові фан-зона Євро-2012 може вмістити 27 тисяч чоловік

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові триває встановлення офіційної фан-зони приймаючого міста.

Територія фан-зони Євро-2012 займе 30 тис. кв. м і зможе вмістити понад 27 тисяч чоловік, повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”.

«Монтаж фан-зони розпочався 28 травня і триватиме до 6 червня.

На території фан-зони буде встановлено сцену, на якій відбуватиметься розважальна програма, та два екрани. По периметру фан-зона буде обгороджена. Зважаючи на досвід попередніх організаторів таких чемпіонатів, огорожу встановлюють, перш за все, з міркувань безпеки. Тобто для того, щоб контролювати кількість відвідувачів. Висота огорожі становить 2 м, загальна довжина, включно з вихідними воротами та евакуаційними виходами, - 875 м», - сказав директор Агенції з підготовки Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012 року Микола Падалка.

«На території фан-зони діятимуть три головних і три евакуаційних виходи. За порядком і дотриманням правил поведінки на фан-зоні слідкуватимуть 4 відеокамери, а також співробітники служби охорони, яким допомагатимуть волонтери. Також фанам необхідно пам’ятати, що в місця масового скупчення людей, такі як фан-зона, заборонено приносити зброю або інші небезпечні предмети, вибухові, піротехнічні та вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, наркотичні і психотропні засоби. Тому вхід на територію фан-зони дозволятиметься тільки після огляду речей відвідувачів», - заявив начальник управління міжвідомчої координації департаменту Євро-2012 Віктор Горобцов.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття львівської фан-зони відбудеться 7 червня о 18.00.