Під час Євро львівська міліція працюватиме в цілодобовому режимі

Львів. 30 травня. УНІАН. На час проведення у Львові чемпіонату з футболу Євро-2012 місцева міліція нестиме службу в цілодобовому режимі.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, вже розроблені всі графіки роботи, маршрути підрозділів на час Євро-2012.

«У дні матчів на вулицях міста, на всіх об’єктах Євро-2012 (стадіон, аеропорт, фан-зони) для забезпечення порядку ми залучатимемо близько 3 тисяч осіб. У позаматчеві дні – близько 1800 осіб. Міліція працюватиме у цілодобовому режимі, як на вулицях міста, так і в черговій частині», – зазначив заступник начальника управління ГУ МВС України у Львівській області Михайло Курочка.

У роботі міліції м. Львова задіяні додаткові сили з 6 областей Західного регіону.

«Ми будемо робити все, щоб мешканці Львова відчували мінімальний дискомфорт під час Євро-2012. Особливо що стосується перекриття вулиці Стрийської, яка вде до стадіону Міліція буде максимально забезпечувати охорону правопорядку і безпеку як корінних мешканців, так і вболівальників, які прибудуть до Львова», – запевнив Михайло Курочка.