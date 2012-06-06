В аеропорту «Львів» завершили бетонування аеродрому

Львів. 6 червня. УНІАН. На аеродромному комплексі аеропорту «Львів» повністю завершено бетонні роботи. Про це сказав начальник ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» Олександр Шилюк, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За словами О.Шилюка, завершено бетонування перону №1, площа якого 110 тисяч кв. м. «Він прийме перші літаки вже 8 червня», – наголосив О.Шилюка.

Нагадаємо, довжина злітно-посадкової смуги львівського аеропорту після реконструкції складає 3305 метрів, протяжність подовженої ділянки – 795 метрів, ширина – 45 метрів (разом з обочинами 48 метрів). Також готові: перон №2 площею 67 тисяч квадратних метрів і 8 руліжних доріжок.

Додамо, що в межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року в аеропорту «Львів» було збудовано новий аеровокзал, проведено реконструкції існуючого аеровокзалу та аеродрому.