У церквах Львова Літургії служитимуть священики-поліглоти

Львів. 8 червня. УНІАН. У церквах Львова на час Євро-2012 служитимуть Божественні Літургії англійською, німецькою та португальською мовами.

Про це повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”.

Як зазначається у повідомленні, щоб туристи та вболівальники Львова мали змогу ознайомитись із східним католицьким обрядом, який є традиційний для української церкви, у храмах Львова під час Євро-2012 відбуватимуться Святі Літургії англійською, німецькою і португальською мовами. Це храми Петра і Павла, Преображення Господнього та Пресвятої Євхаристії. Тут священики також прийматимуть сповідь рідною для гостя міста мовою. Літургія триватиме близько години.

«Ми визначили три храми, де наші священики, які володіють тими іноземними мовами, будуть служити Служби. Існуватиме графік, згідно з яким відбуватимуться Служби. Це ми зробили зумисне, адже так окрім краси нашого обряду гості Львова зможуть побачити красу церков. Богослужіння відбуватимуться щодня, крім неділі, о 10.00 з 5 по 23 червня. Було обрано храми, які розташовані в центральній частині міста. Це є величні давні храми, які приваблюють своєю архітектурою, своїм багатим наповненням», - розповів координатор-організатор Богослужінь іноземними мовами у храмах Львова отець Інокентій Волошин.