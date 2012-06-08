Збірні Німеччини та Португалії прибули до Львова

Львів. 8 червня. УНІАН. Збірні Німеччини та Португалії вже прибули до Львова.

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі «Львів 2012», в аеропорту «Львів» імена Данила Галицького команди зустрічали дівчата в галицьких строях з короваями.

За інформацією місцевих ЗМІ, збірна Португалії проживатиме в готелі «Нобіліс», збірна Німеччини – в готелі «Дністер».

Додамо, що у Львові під час Євро-2012 відбудеться три матчі групи «В»: 9 червня – «Німеччина – Португалія», 13 червня – «Данія – Португалія» та 17 червня – «Данія – Німеччина».

Фото: Медіа-центр "Львів 2012"