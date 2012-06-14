Завтра в Україні очікуються дощі

Київ. 14 червня. УНІАН. Завтра на Лівобережжі та у Криму очікуються грозові дощі, вдень у східній частині в окремих районах сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с.

На решті території України місцями невеликі, на заході помірні короткочасні дощі, подекуди грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 9-14°, вдень 17-22°; у північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 13-18°, вдень 21-26°; на решті території вночі 19-24°, вдень 27-32°, на сході до 35°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 21-24°, в Азовському морі 25-27°, у Дніпрі біля Києва 21°.