Порушено справу за пограбування румунського фрілансера

Київ. 14 червня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом пограбування румунського фотокореспондента – фрілансера у Львові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю МВС України, 38-річний фрілансер з Румунії, який приїхав на матч Євро-2012, випивав у кафе з малознайомими людьми, після чого ті запропонували йому екскурсію містом. У парку ”Високий замок” нові знайомі завдали фотокореспонденту кілька ударів і забрали фотоапаратуру.

За цим фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).