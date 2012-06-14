Порушено справу за пограбування румунського фрілансера
17:51, 14 червня 2012Львів
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За ч. 2 ст. 186 ККУ
Київ. 14 червня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом пограбування румунського фотокореспондента – фрілансера у Львові.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю МВС України, 38-річний фрілансер з Румунії, який приїхав на матч Євро-2012, випивав у кафе з малознайомими людьми, після чого ті запропонували йому екскурсію містом. У парку ”Високий замок” нові знайомі завдали фотокореспонденту кілька ударів і забрали фотоапаратуру.
За цим фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).
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