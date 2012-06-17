У Львові сьогодні більше за всіх німецьких уболівальників

Львів. 17 червня. УНАІН. Сьогодні на «Арені Львів» відбудеться останній матч Євро-2012 у Львові - між збірними Данії та Німеччини.

Як повідомили УНІАН у департаменті Євро-2012 Львівської міської ради, на стадіоні сьогодні очікують 18 тисяч іноземних уболівальників.

«Найбільше ми очікуємо німецьких фанів – 11 тисяч 800, близько 4 тисяч данців та 2 тисячі поляків. Також на матчі будуть присутні 7 тисяч українських уболівальників. Це мова про стадіон. Переконаний, що дуже багато людей відвідає фан-зони», - сказав заступник директора департаменту Олег Вілюра.

Львівський стадіон розрахований на 30 тисяч глядачів.

За даними медіа-центру «Львів 2012», від сьогодні у фан-зоні Львова одночасно транслюватимуть два матчі.

«Це технічно можливо і буде зручно глядачам. Адже від сьогодні в один час будуть два матчі. Аби нічого не пропустити, ми пропонуємо вболівальникам у Львові одночасно два перегляди. Виняток – трансляція матчів збірної України. Цей матч ми будемо транслювати на обох екранах одночасно. Йдеться про вівторковий матч української збірної», - сказала заступник директора Агенції з підготовки Львова до Чемпіонату Європи з футболу Соломія Короненко.