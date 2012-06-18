Вчорашній матч у Львові пройшов без правопорушень

Київ. 18 червня. УНІАН. Вчорашній матч Євро-2012 у Львові пройшов без порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За даними міліції, у Львові футбольний поєдинок збірних Німеччини і Данії переглядали більше 41 тис. вболівальників. Зокрема, 15 тис. з них знаходились безпосередньо на території фан-зони, ще 5 тисяч були на прилеглій до фан-зони території. Більше 21 тис. осіб вболівали за свої національні збірні на стадіоні «Арена-Львів».

Як повідомляв УНІАН, 17 червня у Львові відбувся останній із запланованих у місті матчів Чемпіонату Європи з футболу. На стадіоні «Арена Львів» зійшлися команди Німеччини і Данії, де перемогу здобули німецькі футболісти з рахунком 2:1.