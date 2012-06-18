Львівську митницю „зеленим коридором” перетнуло 80 тисяч авто

Львів. 18 червня. УНІАН. З початку Євро-2012 у зоні діяльності Львівської митниці смугою руху спрощеного контролю «зелений коридор» скористались в напрямках в’їзду та виїзду з України 80 281 легкових транспортних засобів реєстрації 39 країн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначається у повідомленні, також смугою спрощеного контролю «зелений коридор» скористались в напрямках в’їзду та виїзду з України 1 797 автобусів (з них 344 організовані групи) та 182 829 громадян.

В цей час перетнули кордон 44 пасажирських поїзди (з них 6 організованих груп), оформлено близько 500 міжнародних авіарейсів (понад 36 тисяч пасажирів), з них 235 чартерних (17 725 пасажирів).

Найбільше транспортних засобів було оформлено у Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець – Корчова». Так, за цей період на смугах спрощеного контролю «зелений коридор» в обох напрямках (в’їзд в Україну, виїзд з України) тут було оформлено 24 769 транспортних засобів та 71 100 пасажирів. Пік навантаження спостерігався у дні матчів у Львові – на в’їзд з 11 до 17 години (9, 13 та 17 червня), на виїзд – з 0.30 до 03:30 години (10, 14 та 18 червня), - інформує прес-служба митниці.

За час проведення Євро-2012 у зоні діяльності Львівської митниці надзвичайних ситуацій, затримок в митному оформленні товарів та громадян - не зафіксовано.