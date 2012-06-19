Оренда «Арени Львів» на один матч становить 160 тис. грн

Львів. 19 чеврня. УНІАН. Оренда стадіону «Арена Львів» на один матч коштує 160 тис. грн. Саме таку суму погодився сплатити футбольний клуб «Говерла – Закарпаття». Про це сьогодні повідомив Олексій Жуковін, директор з експлуатації стадіону «Арена Львів».

«У нас є підписана угода зі клубом «Говерла – Закарпаття», яка діятиме до кінця року. Згідно з цією угодою, дохід стадіону не залежить від продажу квитків. Тобто ми отримуємо фіксовану плату, яка покриває витрати», – сказав він.

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