Львів отримав близько 150 млн грн за два тижні Євро

Львів. 20 червня. УНІАН. Впродовж перших двох тижнів Євро-2012 в економіку Львова надійшло близько 150 млн грн, повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

Як зазначається у повідомленні, за ці дні Львів відвідали 150 тисяч туристів із понад 30 країн світу. Найбільше гостей було з Німеччини та Португалії.

Львівський аеропорт обслужив понад 600 міжнародних та внутрішніх рейсів, 44 пасажирських потяги перетнули кордон.

У середньому під час перебування у Львові турист залишав 110 - 120 євро.

Директор департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег Засадний наголосив на тому, що «якщо підсумувати всю суму грошей, яка надійде від Євро, в межах одного року вона не покриє тих витрат, які були здійснені. Але це є поштовх до розвитку туризму, до розвитку бізнесу, інвестиційної привабливості міста».

У свою чергу, львівський ресторатор Вардкес Арзуманян, зазначив, що «Євро з самого початку львівський бізнес розглядав як інвестиції в майбутнє».

«Ми спілкувалися з тими, хто приїхав. Вони вдячні, що ми зробили правильно. Бізнес витратив дуже багато коштів. Обслужити стільки гостей і справитися з таким потоком з тим обладнанням, що було в ресторанах, було би дуже важко. Оновлено обладнання, витрачено багато коштів на підготовку персоналу. Я буду очікувати, що всі ті, хто був у нас під час Євро, наступного року повернуться до нас. Я задоволений інвестиціями на майбутнє», - наголосив В.Арзуманян.