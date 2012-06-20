У виборах візьмуть участь близько 5 тисяч мажоритарників – КВУ

Київ. 20 червня. УНІАН. Голова Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що в парламентських виборах візьмуть участь близько 5 тисяч кандидатів-мажоритарників.

Таку думку він висловив під час інтернет-конференції в Liga.net.

«Ми прогнозуємо близько 5 тисяч кандидатів-мажоритарників і 15-20 партій в багатомандатному окрузі. Тому буде з кого обирати, головне - не помилитися», - відзначив О.Черненко.

Відповідаючи на питання, коли почнеться активна фаза виборчої компанії, голова КВУ висловив думку, що це буде кінець липня. «Це затишшя тимчасове. Зараз головні можливі учасники кампанії ведуть кулуарні домовленості про підтримку або владою, або об`єднаною опозицією. Тому, за рідкісним винятком, ”у полі” ніхто не працює, але 30 липня все почнеться», - вважає О.Черненко.

Прогнозуючи явку на жовтневих виборах, він нагадав, що соціологи називають 70-75%. «Я думаю, буде не менш як 70%. Хоча електорат і налаштований критично до всіх політиків, у момент виборів вони все ж таки приймуть рішення», - сказав голова КВУ.