У Львові голова правління ПАТ попався на хабарі

Львів. 20 червня. УНІАН. Правоохоронці Львівщини затримали голову правління одного з приватних акціонерних товариств Львова за отримання хабара.

Як повідомили УНІАН в Державній службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, 19 червня, прокуратурою Личаківського району м.Львова за матеріалами Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу стосовно голови правління одного з приватних акціонерних товариств Львова, яке займається транспортними перевезеннями, щодо вимагання та отримання хабара у розмірі 40 тисяч гривень за сприяння у наданні нотаріально посвідченої згоди на відчуження земельної ділянки, яка перебуває у користуванні товариства.

Як зазначається у повідомленні, „дії посадовця кваліфікуються за ст.368 ч.3 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років”.

