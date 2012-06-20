На Львівщині під час Євро знизився рівень злочинності

Львів. 20 червня. УНІАН. На Львівщині за час Євро-2012 рівень злочинності знизився на 5-11%.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

„Завдяки чітким діям і злагодженій роботі працівників міліції з Львівщини та інших областей України, Євро-2012 вдалося провести без масових порушень громадського порядку. Більше того, за період Євро-2012 рівень злочинності у Львівській області знизився на 5-11%”, - заявив Олександр Рудяк.

Він також зазначив, що, зокрема, під час останнього у Львові матчу Євро-2012 на стадіоні «Арена-Львів» і біля нього серйозних порушень не було зафіксовано.

„Щоправда, німецькі поліцейські затримали двох своїх вболівальників, з якими провели профілактичну роботу, запобігаючи тим самим вчиненню правопорушення з їх боку. Оскільки німецькі фани знаходились не у зовсім тверезому стані, то футбольний матч їм довелося послухати з кімнати затримання. Після того, як їх попередили про недопустимість будь-якого порушення громадського порядку, офіцер поліції Німеччини їх відпустила”, - поінформувавв Олександр Рудяк.

Він зазначив, що загалом за період від 8 червня і до сьогодні, в міліцію надійшло 36 повідомлень про злочини та події пов’язані з Євро-2012. З них зареєстровано 11 злочинів, 10 – вже розкрито. Зокрема, це чотири грабежі, три з яких розкрито, а також - крадіжки, чотири факти використання підроблених документів (використання перепусток УЄФА на автомобільні стоянки).

„Що стосується іноземних громадян, то щодо них скоєно три злочини – два грабежі та одна крадіжка. Залишається нерозкритим один грабіж. Крім того, за час Євро-2012 затримано чотирьох осіб – так званих кишенькових злодіїв”, - повідомив очільник обласної міліції.

Олександр Рудяк також зазначив, що Євро-2012 змінило ставлення багатьох іноземців до України на краще.

«Скажу таке: перші вболівальники, які сюди приїхали, сприймали Україну не зовсім адекватно, вважаючи її країною третього світу. Ми це відчули по ситуації щодо охорони громадського порядку. Але вже після першого і другого матчів іноземні громадяни почали вести себе більш коректно у кафе, закладах харчуваннях, готелях та інших місцях, а вже після третього матчу люди взагалі вели себе практично ідеально. Тим паче треба зважити, що вболівальники у світі - це одна з найбільш непередбачуваної категорії громадян», - відмітив Олександр Рудяк.