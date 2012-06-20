Євро-2012 у Львові добігає кінця... Саме час звільнити пост господаря і перейти у лави вболівальників. А для міста та його мешканців – час підбити підсумки, порахувати гроші і, зрештою, подивитись, яким саме було Євро-2012 у Львові.

Пропонуємо добірку найвлучніших, найцікавіших та найдотепніших, на нашу думку, моментів, аби разом скласти мозаїку Євро чемпіонату - топ-5 курйозів Євро-2012 у Львові.

1. У Львові напередодні Євро-2012 з’явився свій талісман – півень, який також прогнозував результати матчів за участі збірної України.

2. Вболівали за свої збірні у Львові теж по-різному: португалець їхав з аеропорту, зачепився мотоциклом і впав; росіянин у фан-зоні підкидав свою дружину і вона травмувалася; медиків викликали до чоловіка, який був у німецькій символіці, але настільки п’яний, що нічого не міг сказати.

3.Німці і португальці вкотре показали у Львові свою гарячу фанатську кров. Деякі футбольні фанати намагалися потрапити на стадіон… через паркан. Вони боялись пропустити початок матчу, оскільки, на їх думку, квитки на вході перевіряли занадто повільно.

4.Відзначились і львівські таксисти, які напередодні першого матчу між збірними Португалії та Німеччини теж вирішили «насититися» на Євро. За проїзд з центру міста до стадіону «Арена Львів» вони просили в іноземних фанів 50 євро. Напередодні другого матчу ціни були значно помірніші – довезти обіцяли за 150 грн.

5. А данські фани вподобали львівських коней. Катаючись, вони витанцьовували просто в каретах, співали на ходу та розмахували біло-червоною символікою. «Коні в центрі – справжня екзотика! У Львові розваги на будь-який смак!», - розповідали вони.

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