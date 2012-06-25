Євро-2012 у Львові добігає кінця... Саме час звільнити пост господаря і перейти у лави вболівальників. А для міста та його мешканців – час підбити підсумки, порахувати гроші і, зрештою, подивитись, яким саме було Євро-2012 у Львові.

Пропонуємо топ-5 цифр Євро-2012 у Львові.

1. Львів очікує за весь період Євро-2012 прибуток у 90-120 млн грн.

2. За три матчі на об’єктах Євро-2012 у Львові побувало близько 410 тис. вболівальників. Це 100 тис. на стадіоні, приблизно 310 тис. – у фан-зоні.

3. За час Євро-2012 кордон України перетнуло 80 тисяч автомобілів із 39 країн світу. Зокрема 1 797 автобусів - з них 344 організовані групи та 182 829 осіб. Найбільше перетинало кордон на пункті пропуску Краковець-Корчова.

4. У день матчів на «Арені Львів» під час Євро-2012 з центру міста вивезли у 3 рази більше сміття, ніж зазвичай - 510 м куб. Замість звичних 4-х машин сміття – за добу вивезли 12 машин; а працювали у центрі 271 двірник, з них 100 – у центрі.

5. За період проведення чемпіонату Євро-2012 Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прийняв понад 600 міжнародних та внутрішніх рейсів.

ZAXID.NET