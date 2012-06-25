За час Євро-2012 пасажиропотік в Україні зріс на 25%

Київ. 25 червня. УНІАН. За час проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 пасажиропотік в Україні зріс у середньому на 25%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Таку оцінку дав заступник директора Департаменту державної політики у галузі залізничного транспорту Олександр Федоренко, який очолює Координаційну службу Мінінфраструктури.

За даними Координаційної служби, найбільше зростання пасажиропотоку в дні чемпіонату зафіксоване в українських аеропортах. Так, в аеропорту «Харків» кількість рейсів зросла в середньому в 4 рази, в аеропортах Львова і Донецька - орієнтовно в 2-2,5 раза, аеропорт «Бориспіль» збільшив обслуговування пасажирів приблизно втричі.

На залізниці у внутрішньому сполученні з початку Євро-2012 до 22 червня перевезено понад 2 млн пасажирів, у міжнародному сполученні з України - 300 тис. пасажирів, до України - 250 тис. пасажирів.

При цьому, за даними Координаційної служби, з 15 до 22 червня залізницею було перевезено на 300 тис. пасажирів більше, ніж у перший тиждень Євро-2012.

Також Координаційна служба уточнює, що в дні матчів Євро-2012 до міст їх проведення заповнюваність міжрегіональних швидкісних поїздів «Український експрес» досягає 100%.

Також повідомляється, що в дні чемпіонату на залізницях України задіяно 18 додаткових поїздів, а в графікових поїздах збільшується кількість вагонів.