Головний міліціонер Львівщини провів особистий прийом громадян

Львів. 25 червня. УНІАН. Нанесення тілесних ушкоджень, крадіжки, а також засмічені вулиці, знищення зелених насаджень, нарахування пенсії не у повному обсязі – ось частина питань, з якими на особистий прийом до начальника Головного управління міліції Львівщини генерал-майора міліції Олександра Рудяка звернулись мешканці області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, прийом громадян у Головному управлінні МВС у Львівській області тривав близько двох годин. За цей час за допомогою до генерала Рудяка із письмовими заявами звернулися близько 20 людей, ще троє громадян повідомили про свої проблеми в усній формі.

Як зазначається у повідомленні, здебільшого скарги громадян стосувалися майнового характеру. Зокрема, на прийом до Олександра Рудяка прийшов чоловік та повідомив, що голова правління та бухгалтер одного з гаражних кооперативів привласнили гроші вказаної організації, які у якості внесків членів кооперативу були перераховані на банківський рахунок. «Прошу провести перевірку та довідатися, чому у банку немає накопичень гаражного кооперативу?», - зазначив скаржник.

Інший чоловік, який також звернувся за допомогою до начальника міліції Львівщини, просив вирішити його квартирне питання. За словами чоловіка, сусід вже тривалий час чинить неправомірні дії щодо нього. Зокрема, він безпідставно виселив скаржника з квартири і сам заселився у ній. Цю ситуацію, зазначив чоловік, йому вже тривалий час не вдається вирішити, а тому він звернувся за допомогою до начальника міліції області.

Були також і звернення, які стосуються сімейних конфліктів або конфліктів зі сусідами. До прикладу, одна зі скаржниць просила притягнути до відповідальності зятя-дебошира, який не дає спокійно жити їй та її чоловікові. «Собі на проблему мій чоловік прописав зятя у нашому будинку. Тепер зять та наша донька незадоволені, що ми живемо поруч і всіляко це демонструють. При цьому зять вдається не лише до словесних погроз…», - зауважила жінка.

Частина звернень громадян стосувалася випадків, вирішення яких, на перший погляд, не відносяться до компетенції міліції. Люди скаржилися і на засмічені вулиці, і на знищення зелених насаджень, і на нарахування не у повному обсязі пенсії. Попри те, головний міліціонер Львівської області уважно вислухав кожного з відвідувачів та обіцяв, що усі порушені на особистому прийомі питання будуть вивчені, а за результатами проведених перевірок вжито заходів відповідно до чинного законодавства, - інформує ВЗГ.

