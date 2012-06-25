Завтра у західних областях очікуються грозові дощі

Київ. 25 червня. УНІАН. Завтра вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім заходу, Криму та Приазов`я, очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вночі у західних та Житомирській області, вдень у центральних областях місцями сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, у західних, а вдень і в північних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, на заході 10-15°; вдень у західних та північних областях 19-24°, на решті території 26-31°, на півдні та сході до 34°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.