Перелік найбільш небезпечних для купання водних об’єктів Львівщини

Львів. 25 червня. УНІАН. На водоймах Львівщини з початку червня загинуло 13 осіб, з них - 3 дитини.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, тільки за минулі вихідні на водоймах області загинуло 2 дитини - в річці Стрий у с. Гірне Стрийського району та в річці Західний Буг у с. Завишень Сокальського району.

«Факти загибелі людей на водних об’єктах області у червні були зафіксовані в каналі рибного господарства “Янів” у с. Івано-Франково Яворівського району, в сільському ставку с. Куткір Буського району, в ставку накопичувачі щахти №1 в м. Червонограді та в р. Солокія в м. Белз Сокальського району, в р. Західний Буг у м. Буську, в пожежному водоймищі ТзОВ “Агротехсервіс” у с. Мервичі Жовківського району, в озері “Задорожне” в с. Гонятичі Миколаївського району, в ставку на хуторі Висівка Арламівськоволянської сільської ради Мостиського району, в ставку на присадибній ділянці в с. Зубра Пустомитівського району, в озері “Залісся” в м. Дрогобичі, в р. Стрий в с. Верчани Стрийського району», - зазначається у повідомленні.

За результатами аналізу загибелі людей на воді за останні три роки, яке провело Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, найбільш небезпечними для купання водними об’єктами області є річки Стрий (31 загиблий), Дністер (26 загиблих), Західний Буг (13 загиблих); затоплені кар’єри та озера: Роздільське озеро (4 загиблих); Яворівський кар’єр (2 загиблих); Подорожненський кар’єр (2 загиблих); меліоративні канали (59 загиблих).

З початку року у Львівській області на водних об’єктах загинуло 38 осіб, з них - 4 дитини.