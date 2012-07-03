Після Євро-2012 стадіон "Арена-Львів" окупували Свідки Єгови

Львів. 3 липня. УНІАН. Після футболу "Арену-Львів" очікує конгрес Свідків Єгови "Арену-Львів" взяли в оренду Свідки Єгови для проведення 6-8 липня у Львові релігійного конгресу "Бережи своє серце". Про це повідомили в Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові.

Очікується, що подію відвідає близько 15 тис. чоловік. Сума оренди не оголошується. Термін використання стадіону УЄФА закінчився 21 червня.

Раніше директор з експлуатації стадіону Олексій Жуковін говорив, що у "Арени-Львів" вже є кілька замовлень на проведення весіль в ресторані стадіону, який є найбільшим у Львові. Також стадіон розраховує проводити конференції. Футбольний клуб "Карпати" наразі не хоче проводити матчі на "Арені-Львів".

ТСН



