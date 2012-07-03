У львівському електротранспорті контролери працюють з охороною

Львів. 3 липня. УНІАН. З 1 липня контролерів у львівських трамваях та тролейбусах супроводжують охоронці агентства безпеки „Тайфун”, щоб вони мали змогу безпечно виконувати свою роботу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Легше стало працювати працівникам служби контролю. Основне завдання «Тайфуну» – слідкувати за порядком. Кожен пасажир по-різному відноситься до контролю. Присутність самого працівника у формі дисциплінує пасажирів, особливо ввечері. Людині намагаються пояснити, що без квитка їхати не можна», - зазначив у коментарі УНІАН начальник служби контролю львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» Андрій Король.

За його словами, із нововведенням кількість пасажирів–порушників у міському електротранспорті почала зменшуватися.

У свою чергу помічник директора львівського відділення агентства безпеки «Тайфун» Олег Кугенєв зазначив, що співробітники агентства безпеки слідкують, щоб контролери у міському електротранспорті „могли безпечно виконувати свою роботу”.

„Нас залучив «Львівелектротранс», щоб ми їм допомогли. Бувають випадки, коли люди, що не сплачують за проїзд, погрожують контролерам фізичною розправою, нецензурно висловлюються. Коли є працівник «Тайфуна», а це людина у формі, тоді так не ставляться до контролерів і сплачують штраф. Ми не застосовуємо фізичної сили. З нашими людьми щодня проводиться інструктаж, щоб вони спілкувалися з пасажиром. Пояснювали, коли він не правий і повинен сплачувати за проїзд», - розповів Олег Кугенєв.

Він зазначив, що охоронці працюють щоденно у дві зміни. Протягом дня залучається близько 16-18 працівників агентства.

«Львівелектротранс» розпочало співпрацю з охоронцями агентства безпеки «Тайфун» з 1 липня 2012 року. Служба контролю «Львівелектротрансу» налічує 38 контролерів.