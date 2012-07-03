Повідомлення про замінування "Скрині" не підтвердилося

Львів. 3 липня. УНІАН. Повідомлення про замінування торгівельного центру „Скриня” у Львові не підтвердилося.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, проведеним комплексом заходів із залученням спеціалістів вибухо-технічної служби вибухових пристроїв в приміщенні торгівельного центру „Скриня” та на прилеглій території – виявлено не було.

Робота торгівельного закладу була призупинена більш ніж на півтори години, з приміщення евакуювали 550 працівників та відвідувачів.

На даний час проводяться заходи з метою встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування. Вже відомо, що дзвінок здійснила жінка, яка телефонувала з телефону-автомату встановленого на вулиці неподалік від ТЦ „Скриня”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 15.00, на телефон оперативної служби „102” зателефонувала жінка, яка повідомила про те, що приміщення торгівельного центру „Скриня” на вулиці Городоцькій, 179 заміновано. Будь-яких вимог, які б могли відвернути вибух, жінка не висувала.

З початку року у Львівській області це вже 12 анонімне повідомлення про замінування приміщень. Всі вони не підтвердилися.

