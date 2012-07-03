У Львові вшанували пам‘ять розстріляних у 1941 році вчених

Львів. 3 липня. УНІАН. Сьогодні у Львові вшанували пам‘ять львівської інтелігенції, яку розстріляли 4 липня 1941 року на Вулецьких пагорбах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, панахида та покладання квітів відбулися у Студентському парку Львова біля монументу загиблим у 1941 році професорам.

Вшанували пам`ять львівської інтелігенції заступник міського голови Львова Василь Косів, заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич, ректор НУ «Львівська політехніка» Юрій Бобало, ректор Вроцлавської Політехніки Тадеуш Вєнцковскі, Генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд, президент Вроцлава Рафал Дуткевич, а також представники Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, Академії сухопутних військ, Львівського національного аграрного університету та польських громадських організацій.

«Минув рік, як тут, на Вулецьких горбах, ми урочисто вшанували пам`ять розстріляних у 1941 році львівських вчених. Споруджений монумент – це спільний проект, в якому взяли участь і українці, і поляки. Відтак він має ще одну, надзвичайно значиму сутність. Це – символ порозуміння та примирення з нашими польськими друзями та колегами. 71 рік тому тут було підступно знищено цвіт інтелектуальної еліти Львова, видатних вчених та громадських діячів. Сьогодні ми низько схиляємо свої голови, вшановуючи їх пам`ять», - зазначив ректор НУ «Львівська Політехніки Ю.Бобало.

У свою чергу ректор Вроцлавської Політехніки Т.Вєнцковскі зазначив, що „Вулецькі пагорби – це особливе місце і для львів’ян, і для жителів Вроцлава, бо тут у 1941 році розстріляли львівських професорів. Вони загинули тому, що були лише науковцями. Я дуже радий, нашим громадам вдалось збудувати тут пам’ятник. У Вроцлаві теж є пам’ятник загиблим професорам. Там написано: «У них була жорстока доля». Честь їхній пам’яті”.