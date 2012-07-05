Львівська облрада скликає громаду на віче-протест

Львів. 5 липня. УНІАН. Сьогодні біля наметового містечка, встановленого на площі біля приміщення Львівської облдержадміністрації, відбудеться народне віче на підтримку акції протесту біля Українського дому в Києві. Львівська обласна рада закликає громаду Львівщини прийти на це зібрання, аби висловити свій протест проти ухвалення закону «Про засади державної мовної політики» та порушення Конституції і законів України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Початок народного віче заплановано на 19.00.

«Триває загальна мобілізація, оголошена 3 липня, одразу після ухвалення законопроекту «Про засади державної мовної політики». У наметовому містечку біля Львівської облради складають списки добровольців, які хочуть підтримати акцію протесту в Києві, а також допомогти організувати виїзд», - інформує прес-служба обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, наметове містечко опозиції біля приміщення облдержадміністрації розростається і сьогодні вранці збільшилася кількість наметів їх вже встановлено 38 штук від різних політичних сил. Триває цілодобове пікетування, у наметовому містечку постійно перебувають депутати обласної та місцевих рад.

Львів‘яни вже охрестили наметову акцію «новим Майданом» і зголошуються до участі у цілодобовому чергуванні та записуються на виїзди до Києва.

Самі ж пікетувальники, перегородили вулицю Винниченка бетонними клумбами, щоб рух транспорту не перешкоджав проведенню акції та встановленню нових наметів. По периметру проведення акції відтепер постійно чергує патруль ДАІ, а водії змушені об’їжджати цю ділянку дороги.

Від 6.00 години ранку сьогодні біля входу в будинок облдержадміністрації чергують депутати-«свободівці» Львівської обласної ради, які відучора продовжують блокували вхід на робочі місця керівникам облдержадміністрації. Сьогодні вранці вони не пропустили першого заступника голови Львівської ОДА Богдана Матолича та інших заступників губернатора Михайла Костюка, який з 3 липня перебуває у відрядженні в Києві.

Як передає з місця події кореспондент УНІАН, депутати-«свободівці» встановили біля вхідних дверей в приміщення ОДА столик, який слугує своєрідним «пунктом пропуску» і перегороджує вхід до облдержадміністрації. Вони п‘ють каву і звіряють працівників ОДА з видрукованими листочками на яких є фото і зазначена посада працівника. Службовців середньої ланки пропускають, керівництво – ні.

Також, як стало відомо УНІАН від компетентних джерел, сьогодні вночі невідомі зірвали вивіску на службовому кабінеті першого заступника голови Львівської ОДА Богдана Матолича, кабінет якого знаходиться на другому поверсі будівлі в одній спільній приймальні з губернатором. У той же час вивіска на дверях голови Львівської ОДА – на місці і неушкоджена.