На Львівщині опозиція перекривала рух на міжнародних трасах

Львів. 5 липня. УНІАН. Сьогодні на Львівщині активісти Об’єднаної опозиції «Батьківщина» спільно з іншими демократичними партіями провели попереджувальне перекриття руху на чотирьох міжнародних трасах області.

З 18.00 до 18.30, рух автотранспорту було заблоковано на ділянках міжнародних трас у населених пунктах Зимна Вода, Гряда, Рясне-Руська та у м. Сколе (ділянка міжнародної траси Київ-Чоп).

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції “Батьківщина”.

Як зазначається у повідомленні, у такий спосіб опозиція протестує проти ухвалення закону про мови. На кожній з ділянок міжнародних трас участь в акції взяли близько ста осіб. Щоб діяти в межах закону, учасники акції протесту безперервно ходили по пішохідному переходу.