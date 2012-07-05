Львівській облраді вимкнули телефони та Інтернет
19:50, 05 липня 2012Львів
0 0
Депутати не виключають провокацій
Львівській облраді вимкнули телефони та Інтернет. Про це сьогодні, 5 липня, на прес-конференції повідомила депутат від «Свободи» Ірина Сех.
Зокрема, за її словами, у другій половині дня Львівській облраді вимкнули телефони та Інтернет.Відтак, станом на 18.00 не працюють ні телефони, ні Інтернет. Депутати очікують, що вночі можливі надзвичайні події.
Також вона сказала, що в будівлі обласної ради є дуже багато представників правоохоронних органів в цивільному. Показувати посвідчення вони, мовляв, відмовляються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter