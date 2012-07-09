Абітурієнти вже подали до вишів майже 400 тисяч заяв

Київ. 9 липня. УНІАН. Станом на 7.00 9 липня у вступній кампанії-2012 вже взяли участь 179 тис. 025 осіб, які подали до вищих навчальних закладів для участі у конкурсному відборі 395 тис. 283 заяви.

Про це УНІАН повідомили Відділі взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з посиаланням на дані департаменту вищої освіти.

«Майже кожна шоста заява надійшла від вступників в електронному вигляді. Наразі 31 тис. 239 осіб дистанційно відправили до вищих навчальних закладів 67 тис. 662 заяви. Це свідчить про те, що система електронної подачі заяв працює, технічні неточності, які виникали у перші дні вступної кампанії, вже враховано, а вступники, окрім традиційного способу подачі документів, користуються й електронним», - сказав заступник директора департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Микола Фоменко.

У регіональному співвідношенні активність абітуєнтів із Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Одеської областей залишається стабільно найвищою. Пасивнішими є абітурієнти з Чернівецької, Закарпатської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

П’ятірка найпопулярніших вищих навчальних закладів також не змінилася: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (15 тис. 567 заяв), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (14 тис. 016), Національний авіаційний університет (12 тис. 689), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (8 тис. 295) та Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (8 тис. 160).