У Львові сектант виколов собі очі

Львів. 9 липня. УНІАН. Цими вихідними у Львові чоловік, який є членом релігійної секти, власноруч виколов собі очі, стверджуючи, що Бог поверне йому зір.

«Ми мали випадок, що молодий мужчина собі виколов очі якимось гострим предметом. Це сталося на вул. Пекарській. Він стверджував, що Бог йому поверне зір. Він є сектантом», - повідомила головний лікар львівської Станції швидкої допомоги Наталія Поважук.

В.о. головного лікаря Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Оксана Воробель підтвердила, що такого хворого справді доставили в лікарню, і на сьогодні він перебуває на лікуванні. Вона також підтвердила, що є інформація, за якою він є членом секти.

«Важкий він. Очі, наскільки мені сказали, він в целофановому мішку приніс», - повідомила Оксана Воробель.

Водночас головний лікар лікарні швидкої допомоги зазначила, що наразі не має інформації про психічне здоров’я пацієнта, але зазначила, що в будь-якому разі не зможе таку інформацію розповсюджувати.

У ВЗГ ГУ МВС у Львівській області повідомили, що звернень до міліції з приводу такого інциденту не надходило.

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