На Львівщині легковик в’їхав в автобус: травмовано 11 осіб
15:42, 10 липня 2012Львів
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ДТП у Самбірському районі
Львів. 10 липня. УНІАН. Сьогодні близько 13.00 біля села Бабино Самбірського району Львівської області жінка-водій, керуючи автомобілем «Део Ланос», несподівано виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з рейсовим автобусом.
Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, автобус слідував за маршрутом Львів-Калинів.
За попередніми даними, двоє пасажирів автобуса потрапили в реанімацію, один пасажир госпіталізований у травматологію, всім іншим у лікарні надають медичну допомогу.
На місці працює слідчо-оперативна група. Проводиться слідчі дії з метою встановлення причин та обставин ДТП.
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