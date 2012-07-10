У Львові двоє міліціонерів пограбували чоловіка

Львів. 10 липня. УНІАН. У Львові інспектора ДПС та співробітника спецпідрозділу судової міліції «Грифон» обвинувачують у пограбуванні мешканця міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою Львова направлено до суду кримінальну справу стосовно двох працівників правоохоронних органів та їх спільника, які пограбували та побили львів’янина.

„З’ясовано, що організатором злочину став інспектор підрозділу ДАІ при ЛМУ ГУМВС України у Львівській області (на даний час уже звільнений з посади). Домовившись про зустріч з потерпілим та знаючи, що при собі він матиме цінні речі, правоохоронець розробив план щодо викрадення його майна. Для реалізації злочинних намірів інспектор залучив міліціонера спеціального батальйону судової міліції «Грифон» при ГУМВС України у Львівській області та жителя міста Шепетівка Хмельницької області”, - зазначається в повідомленні.

Як інформує прес-служба прокуратури, потерпілому жителем Шепетівки було завдано тяжких тілесних ушкоджень, нападники заволоділи його майном на суму понад 4 тис. грн і втекли з місця злочину, поділивши награбоване між собою.

Інспектору ДПС та міліціонерові «Грифону» інкримінують злочин за ч. 2 ст.186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством), за який передбачено позбавлення волі строком від 4 до 6 років.

Спільнику правоохоронців висунуто обвинувачення за ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений організованою групою). Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.