Під завалами будинку у Львові загинув громадянин США

Львів. 10 липня. УНІАН. Одним із двох загиблих під завалами в житловому будинку у Львові виявився громадянин США.

Про це повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Ще один постраждалий, який госпіталізований у тяжкому стані, – також громадянин США.

За її словами, громадянство постраждалих було встановлено за документами. Вони є представниками релігійної організації „Молодь до Ісуса”, офіс якої знаходиться в будинку, де сьогодні стався обвал перекриття.

„Попередньо була інформація, що серед загиблих є жінка, однак на даний час вже є дані, що загинули двоє чоловіків, які є представниками релігійної організації „Молодь до Ісуса” і проводили в приміщенні ремонтні роботи. Загинули 70-річний американець та 23-річний українець. Ще один постраждалий – 29-річний громадянин США, у важкому стані перебуває в лікарні”, - поінформувала С.Добровольська.

Як повідомила УНІАН голова Галицької районної держадміністрації Львова Ірина Маруняк, ремонтні роботи проводились у будинку місіонерами церкви без залучення професійної будівельної організації.

„За попередніми даними, роботи проводились самовільно. Районна адміністрація та управління архітектури дозволів на перепланування чи реконструкцію не надавало. Уточнюється інформація щодо наявності чи відсутності дозволів від Держархбудконтролю”, - зазначила І.Маруняк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, у Львові на вул. Січових Стрільців, 8, у чотириповерховому житловому будинку під час проведення ремонтних робіт обвалилось дерев’яне перекриття між четвертим поверхом та горищем у трикімнатній квартирі. Обвал перекриття стався на площі близько 45 кв. м.