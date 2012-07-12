Експерт прогнозує ослаблення гривні до долара

Київ. 12 липня. УНІАН. Інвестиційна компанія Concorde Capital знизила прогноз обмінного курсу гривні до долара США з 8,2 грн/дол. - до 8,4 грн/дол., повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик Concorde Capital Віталій Ваврищук

«Ми знижуємо прогноз обмінного курсу гривні до долара на кінець 2012 року до рівня 8,4 з 8,2 раніше, оскільки вважаємо, що НБУ трохи розширить коридор коливань», - відзначив В.Ваврищук.

За його словами, ризики погіршення фінансового рахунку платіжного балансу України залишаються високими. Ймовірність того, що приплив боргового капіталу і прямих іноземних інвестицій до України в 2012 році не перекриє дефіциту поточного рахунку, дуже висока.

«Значний обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку у червні, безумовно, насторожує. Водночас, зусилля НБУ і уряду із залучення додаткового фінансування з Китаю і новина про залучення «Нафтогазом» кредиту на 2 млрд дол. від «Газпромбанку» значно знижують ризики різкого скорочення золотовалютних резервів України у другій половині 2012 року», - говорить аналітик.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), міжнародні валютні резерви НБУ до кінця поточного року скоротяться на 4,9 млрд дол. - до 24,4 млрд дол.

При цьому міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s прогнозує зниження валютних резервів Нацбанку - до 28 млрд дол. у 2012 році.

Міжнародні валютні резерви НБУ у червні п.р. скоротилися на 4,7%, або на 1,441 млн дол. - до 29,318 млрд дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд дол., – до 31 млрд 794,59 млн дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).