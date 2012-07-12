Міськрада звернулася до Президента щодо поширення українофобії

Львів. 12 липня. УНІАН. Сьогодні депутати Львівської міської ради 75 голосами „за” ухвалили звернення до Президента України і генерального прокурора щодо поширення проявів українофобії та дискримінації українців, „що загрожують перерости в політично мотивовані репресії”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сесії депутат від ВО «Свобода» Юрій Михальчишин зачитав відповідне звернення фракції до Президента України і генпрокурора.

Як повідомив Ю.Михальчишин, у зв`язку із загостренням суспільної напруженості, пов’язаної з намаганням змінити конституційний статус української мови, „почастішали прояви українофобії та дискримінації українців, що загрожують перерости в політично мотивовані репресії”.

«Публічні виступи депутата Луганської обласної ради від Партії регіонів Родіона Мірошника, який недавно охарактеризував українців за національністю як «недорасу», є яскравим свідченням свідомого нагнітання міжнаціональної ворожнечі. Виклики на допити у прокуратуру Києва та Львова членів ВО «Свобода» та депутатів місцевих рад, що брали участь в акціях протесту проти ухвалення закону про засади державної мовної політики, вказують на спроби залякати політично активних і національно свідомих громадян. Вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі депутата Луганської обласної ради від Партії регіонів Р.Мірошника та припинити незаконні допити членів ВО «Свобода» і депутатів місцевих рад, які у межах чинного законодавства реалізували конституційне право на протест», – заявив Ю.Михайльчишин.

Депутати міської ради проголосували за це звернення, яке завтра буде передане Президенту і генпрокурору.

У Львівській міській раді 90 депутатів.