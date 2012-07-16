У Львові бухгалтер школи привласнила майже 600 тис. грн

Львів. 16 липня. УНІАН. У Львові порушено кримінальну справу проти головного бухгалтера середньої загальноосвітньої спеціалізованої школи, яка за два роки привласнила майже 600 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, співробітники управління державної служби боротьби з економічними злочинами викрили головного бухгалтера школи.

Як зазначається у повідомленні, головний бухгалтер систематично вносила до бухгалтерських документів недостовірну інформацію про суми нарахованої та виплаченої зарплати працівникам установи, внаслідок чого безпідставно одержала на власний картковий рахунок бюджетні кошти у сумі 598,06 тис. грн.

Прокуратура Львова порушила проти головного бухгалтера школи кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.