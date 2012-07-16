На Яворівському полігоні розпочалися навчання „Рапід Трайдент-2012”

Львів. 16 липня. УНІАН. Сьогодні у Львіській області на Яворівському полігоні розпочалися українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ «Репід Трайдент-2012». Навчання триватимуть до 27 липня.

Як повідомив УНІАН керівник прес-групи навчань «Репід Трайдент-2012» підполковник Володимир Скоростецький, навчання проходять на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана України Петра Сагайдачного у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру», у якій Україна бере участь із лютого 1994 року.

За його словами, для участі у «Репід Трайдент-2012» до України прибули військовослужбовці 15 країн Європи та Північної Америки, які входять до Північноатлантичного альянсу, або є країнами-партнерами програми «Партнерство заради миру».

Загалом, у цьогорічних навчаннях братимуть участь понад 1400 військових з України, США, Австрії, Азербайджанської Республіки, Республіки Болгарія, Грузії, Канади, Молдови, Македонії, Польщі; Румунії, Сербії, ФРН, Норвегії, Королівства Швеція. Також, у проведенні навчань візьмуть участь військові фахівці командування NATO.

Темою цьогорічних навчань є виконання завдань у складі багатонаціональних сил під час операції повного спектру. Слід додати, що операція повного спектру включає в себе дії підрозділів у наступі та обороні, виконання завдань з підтримки миру і допоміжних дій.

Усі проведені заходи оцінюватимуться щодо готовності до виконання функціональних обов’язків, бойових, спеціальних та інших завдань у складі багатонаціональних сил НАТО, ЄС, ООН.