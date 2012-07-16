На Львівській залізниці електропоїзд протаранив автомобіль

Львів. 16 липня. УНІАН. 14 липня на перегоні Рожище-Переспа (Волинська область) водій автомобіля „Шкода Феліція” порушивши правила дорожнього руху виїхав на залізничний переїзд і був збитий електропоїздом №6366 сполученням Ковель-Здолбунів. Внаслідок ДТП загинуло двоє дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.

Як зазначається у повідомленні, на час аварії в салоні автомобіля були четверо пасажирів. Загинули 4-місячна онучка та 15-річна дочка водія. Сам водій, його 4-річна онука і 24-річна невістка з численними травмами перебувають у лікарні. Автомобіль ремонту не підлягає, а на електропоїзді зламано трубопровід живильної магістралі, зігнуто поперечну торцеву балку рами вагона, пошкоджено колієочисник.



