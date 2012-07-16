В прокуратурі області підвели підсумки роботи в 1 півріччі 2012 року

Львів. 16 липня. УНІАН. Сьогодні в прокуратурі Львівської області підвели підсумки роботи в 1 півріччі 2012 року. На колегії, у роботі якої взяв участь заступник начальника Головного управління нагляду Генеральної прокуратури України Олександр Шморгун, обговорили також проблемні питання та дали оцінку ефективності шляхів їх вирішення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, загалом з початку року робота органів прокуратури Львівщини велася в напруженому режимі, за підсумками другого кварталу є серйозні здобутки.

«Це наш спільний результат, за який я хочу подякувати працівникам апарату прокуратури Львівської області, керівникам структурних підрозділів, заступникам прокурора області»,- наголосив прокурор Львівської області Олег Василенко.

Зокрема, внаслідок вжитих скоординованих заходів, вдалося зменшити динаміку росту окремих категорій злочинів. Зменшилася кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Менше вчинено умисних тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів, хуліганств, у чотири рази – зґвалтувань. Активізовано роботу з виявлення злочинів у сфері господарської діяльності. Зменшилася кількість злочинів, вчинених особами, які раніше вчиняли злочини, у стані алкогольного сп’яніння та групою осіб.

Прокуратурою Львівської області ефективно вживаються заходи до забезпечення належної діяльності на напрямку боротьби з корупцією та організованою злочинністю. При цьому, у поточному році спостерігається тенденція до активізації протидії та запобігання цьому негативному явищу.

Зокрема, внаслідок активізації роботи спецпідрозділів правоохоронних органів Львівщини викрито 7 організованих груп, у тому числі 2 з корумпованими зв’язками.

Упродовж року слідчими органів прокуратури області закінчено розслідування 42 кримінальних справи, з них 26 справ - про одержання хабарів, серед яких ряд актуальних. Крім того, протягом першого півріччя притягнуто до відповідальності 8 осіб 4 категорії посад, 4 з яких за вчинення злочинів та 4 за вчинення корупційних адміністративних правопорушень.

Значну роботу проведено у сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.

„Зазначимо, що правозахисна діяльність органів прокуратури Львівської області була спрямована на вирішення найбільш важливих економічних, соціальних та екологічних проблем регіону. Покращено нагляд у сферах захисту державної та комунальної власності, а також щодо додержання законності в органах влади та контролю”, - зазначається у повідомленні.

Так, за наслідками проведених перевірок у сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратурою Львівщини з початку року порушено 160 кримінальних справ, 118 справ скеровано до суду. Розглянуто із вжиттям заходів понад 3450 подань, задоволено 1395 протестів. До відповідальності притягнуто 2267 посадових осіб органів влади і місцевого самоврядування, з них 860 – контролюючих органів, окрім того притягнуто до відповідальності близько 1170 посадовців підприємств установ та організацій, відшкодовано 130,4 млн. грн., в тому числі, до бюджету – 9,7 млн. грн.

Слід зазначити, що органами прокуратури Львівщини активізовано роботу з питань представницької діяльності, про що свідчить задоволення судами позовів щодо захисту інтересів громадян та держави на суму майже 92 млн.грн. Пред’явлено позовів про стягнення заборгованості по податках та в інтересах Пенсійного фонду України на 19,5 млн.грн. та 14,5 млн.грн. відповідно.

Значну роботу проведено щодо захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин.

«Для Львівщини, як і держави в цілому, додержання земельного законодавства, є одним з найважливіших напрямків діяльності»,- зазначив Олег Василенко.

Прокурорами посилено нагляд за законністю актів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади із земельних питань. Зокрема з початку року оскаржено та опротестовано більше 418 таких рішень, в результаті чого попереджено вибуття із державної та комунальної власності близько 413 гектарів землі.

Крім того, з початку року у земельній сфері порушено 19 кримінальних справ, притягнуто до відповідальності 138 службових осіб, з них 42 посадовця органів державного контролю.

Водночас, прокурор Львівської області зазначив, що є ряд прорахунків та проблем на окремих напрямках прокурорсько-слідчої діяльності, які необхідно спільними зусиллями вирішувати в другому півріччі.

В області, залишається складним питання додержання вимог законодавства про оплату праці сума заборгованості становить близько 60 млн. грн.

У зв'язку з цим, прокурор області поставив вимогу перед підлеглими прокурорами вжити дієвих заходів для забезпечення реального впливу на стан законності у вказаній сфері.

«Захист прав громадян на оплату праці один із основних пріоритетів прокурорської діяльності і моя вимога до кожного прокурора - щоденно працювати над цим питанням для досягнення позитивних результатів»,- наголосив Олег Василенко.

Необхідно активізувати, на думку прокурора області, правозахисну діяльність в сфері економічних правовідносин, захисту прав дітей та в сфері екології.

Особливу увагу слід приділити питанню недопущення фактів незаконного тиску на підприємців.

«Наша робота повинна спрямовуватись на поглиблення довіри населення до органів прокуратури, як ефективного механізму захисту, щоб підприємці відкрито піднімати проблему, а не приховувати ці факти», - наголосив прокурор області.